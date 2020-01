Sentencia del Tribunal Superior Electoral afecta la boleta municipal del PRM en Mao

Por José Luis Fernández

El empresario José Guillermo Sánchez dijo recibir con sorpresa el dispositivo de la Sentencia TSE-193-2020, del Tribunal Superior Electoral, que cancela su candidatura a regidor en el espacio destinado al aliado de Dominicanos por el Cambio (DxC) en la Boleta del PRM en Mao.

En un comunicado indicó que llama mucho la atención que a 30 días de las elecciones municipales, parece que puede pasar cualquier cosa, y que estamos lejos de un Estado de Derecho.





Sánchez lamentó que los resultados de las primarias del PRM en Mao no tuvieran la precisión inequívoca de los espacios reservados a los aliados, y esto haya dado argumento para casi desbaratar a tan pocos días de las elecciones la boleta municipal de esa organización y aliados.





Agradeció al pueblo maeño el respaldo a su candidatura a regidor; así como todo el afecto personal recibido, y el apoyo a su programa de trabajo para el Concejo de Regidores de Mao; y a Dominicanos por el Cambio (DxC), la confianza depositada en su persona para materializar la alianza político-electoral.





"Yo me retiro tranquilo, recojo mi propaganda, y sigo trabajando por un mejor porvenir como siempre lo he hecho", agregó José Guillermo Sánchez.



Agregó que es un empresario, ciudadano comprometido con la justicia social y los derechos humanos, que siempre ha acompañado a la comunidad maeña en sus justos reclamos, y que por eso no le extraña el respeto y reconocimiento que en unas pocas semanas de campaña electoral ha recibido con mucha satisfacción.



"Salgo de la competencia electoral, me retiro del activismo político tradicional y me concentro en mi empresa, en mi familia y en mi comunidad como activista de derechos humanos que soy", finalizó diciendo