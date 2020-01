Renuncia estratega político de Gonzalo Castillo; dice por más esfuerzo que se haga no hay forma de colocarlo más allá del tercer lugar

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





Santo Domingo. – Hasta la redacción del periódico Dajabón Digital llegó la información de la supuesta renuncia del estratega internacional John Max Payne a su cargo como director de estrategia del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana -PLD-, Gonzalo Castillo, tras considerar que, pese a todos los esfuerzos que se puedan hacer no hay forma de colocarlo más allá del tercer lugar.Max Payne dijo que el producto es imposible de vender ya que el candidato no reúne condiciones para poderlo colocar en el mercado electoral dominicano aun cuando se le inyecte todos los recursos necesarios para su proyección.Según Max el PLD debe seguir insistiendo en su militancia de votos duros a fin de que la organización por lo menos pueda conseguir quedar bien posicionada como partido pero que con el candidato no le augura ninguna posibilidad.Fuente: [ + ]

Archivado en:: POLITICA