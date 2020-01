Raquel Arias regresó asfixia de dulce amor a la música típica. Llena cuota femenina del género con su talento divino.

Por Yordy Torres







El regreso de Raquel Arias en 2019 a la música típica, suaviza ese jardín, sin lugar a dudas, con su flor de talento, ni el tiempo estuvo fuera de los escenarios lo marchit ó .





Muchos se han cuestionado porque no regres ó en el momento cuando su merengue, "porque te fuiste dulce amor", estaba s ú per pegado.





Lo que no saben es, "El tiempo de Dios es perfecto", volvió cuando le toc ó y mira que camina con éxito ese recorrido donde la acompaña el divino.





Que Raquel Arias regresar á asfixia de dulce amor, para su público, coloca en la música típica una mujer que viene a llenar la cuota femenina de ese contagioso género musical de la República Dominicana.





La música fue creada por ángeles, lo cual significa la representante típica , no ha hecho más que seguir aportando su talento al mundo, aprovechando el escenario para sellar la palabra que le fue encomendada.





Siempre van hablar, que de eso no le quepa la menor duda. Solo debe seguir aportando el 2020 talento y su palabra con dignidad.





Raquel Arias excelente representación que abraza la música típica.





Esto lo picoteamos a la vista.

