Presidente ad vitam del PTD espera TC rechace candidatura de Leonel

Otros argumentos

El fundador del PTD en respuesta a la consideración de que los artículos declarados inconstitucionales afectan el contenido esencial del derecho a ser elegible, dijo que él y los demás recurrentes sostienen que la conclusión del TSE, según la cual los textos legales que le fueron sometidos a examen de constitucionalidad vulneran el contenido esencial del derecho al sufragio pasivo “es sencillamente insostenible y carente de todo sustento jurídico, pues ello no significa, ni puede significar, que el legislador no está habilitado para establecer otras regulaciones para acceder a una candidatura presidencial”.

Indicó que la Constitución no prevé que para elegir y ser elegible a un cargo de elección popular sea necesario, no solo tener cédula de identidad y electoral, sino que la misma esté al día.

Señaló que tampoco prevé que quien aspira a la Presidencia de la República deba hacerlo por un partido político. “Sin embargo, estos requisitos han sido establecidos por el legislador y a nadie se le ocurre alegar que son contrarios a la Constitución”, añadió.