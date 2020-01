Policía apresa en Barahona mujer que le dio una golpiza al marido por llegar al otro día a la casa

Una mujer fue apresada por la Policía Nacional luego de que le diera “una golpiza” a su marido alegadamente luego de que éste salió de la residencia en que conviven el sábado por la mañana y retornó el domingo en la tarde.



El hecho ocurrió en Samaná y la mujer fue apresada en Barahona, informó este lunes la entidad.

La institución identificó a la presunta agresora como Yeudy Santana Pimentel, de 25 años, “detenida por golpear a su marido luego de una fuerte discusión”. El nombre del hombre no fue suministrado.



La mujer fue puesta bajo control del Ministerio Público.





La Policía también informó el apresamiento en Sabana Grande de Palenque, en San Cristóbal, del maestro constructor Mayobanex Abreu Vargas, de 48 años, cuando intentaba golpear a su esposa, una comerciante, de 39 años, por motivos que se investigan, según una nota de prensa.



Igualmente, apresó a Darol de León Balbuena, de 24 años, quien, supuestamente arrebató y destruyó el celular de su expareja, de 21 años.



