Protestan por mala calidad de asfalto en Esperanza

Un grupo de Ciudadanos, Asociaciones Comunitarias, Políticos y El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), realizaron una protesta la mañana de este martes, en reclamo a la supuesta mala construcción con la que se están realizados los trabajos de pavimentación de la Avenida María Trinidad Sánchez del municipio de Esperanza en la provincia Valverde.

Fernando Hernández, manifestó la falta de autoridad en el municipio Liniero, el cual se encuentra abandonado según el dirigente social, porque el Gobierno ha prometido cuarenta kilómetros de asfalto y no se ha cumplido ni en dos, además presentó la preocupación por el mal trabajo realizado hasta el momento en la pavimentación de la principal avenida de esa localidad.

“Se están olvidando de los barrios, Esperanza está en estado de emergencia, el Gobierno Central si quiere paz en el municipio de Esperanza, tiene que entender las necesidades del municipio y especialmente asfaltar todos los barrios del municipio de Esperanza, de lo contrario aquí no habrá paz, estaremos en la calles permanentemente hasta lograr ese gran objetivo”

Dijo Fernando Hernández durante su intervención ante los medios de comunicación. Según reclaman la diputada y aspirante a senadora en Valverde Dra. Ángela Pozo prometió el asfaltado de más de 40 kilómetros en el municipio y hasta el momento solo han visto los de la Avenida María Trinidad Sánchez que técnicamente ha sido un desastre.

Especialistas han demostrado que los trabajos de la María Trinidad Sánchez, no cuenta con los estándares de calidad suficiente para soportar la gran acumulación de transito que pasa por la vía, ya que esta comunica gran parte de la Línea Noroeste.









