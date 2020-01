No hay rastro de niña de cuatro años desaparecida desde el sábado en Santiago

La Policía tiene bajo arresto a un adolescente de 14 años y a la madre de la menorLa Policía Nacional continúa con la búsqueda de una niña de 4 años de edad reportada como desaparecida desde la noche del sábado, luego de que su madre la envió a comprar a un colmado alrededor de las 10:00 de la noche, en el sector La Barranca del municipio Sabana Iglesia, en Santiago, hecho por el que tres personas, incluyendo un menor de edad y la madre, se encuentran bajo arresto.La abuela de la pequeña Yaneisy Rodríguez dijo que la noche del sábado, la madre de la niña la envió a comprar algo al colmado, mientras compartía con amistades en la comunidad, pero cuando la menor retornó sin el mandado y sin 200 pesos que le había dado para pagar, la madre la regañó y le ordenó buscar el dinero.‘’Ahí la niña se fue otra vez. Parece a buscar el dinero y de ahí para acá nadie más la volvió a ver a mi niña. Yo le pido a quien la tenga, porque nosotros pensamos que alguien tal vez la tiene escondida para hacerle la maldad a la madre, que por favor que nos la devuelva sana y salva’’, dijo entre llantos la abuela, Leticia Mercedes Rodríguez.‘’Ellos la vieron por la entrada en la esquina, ella fue al colmado, cuando ella fue al colmado ella vino y volvió y no la vieron más”, dijo la abuela. ‘’Sí, la nieta mía estaba acostumbrada a andar esos pedazos’’ , explicó.‘’La hija mía nada más era con ese celular chateando y se descuidaba de la niña’’, reveló sobre el cuidado de la madre de la niña el día de la desaparición de la pequeña. Dijo que se encontraba ingiriendo alcohol, mientras compartía con amigos.La Policía tiene bajo arresto a un adolescente de 14 años, sobrino del abuelo de la niña, a quien vinculan con la desaparición de la menor.Cuestionada sobre las razones por las que se apresó al adolescente, la abuela explica que el sospechoso, a sus 12 años, estuvo vinculado a una violación sexual en perjuicio de un estudiante en la escuela de la comunidad.A pocos metros de la casa, donde decenas de personas se aglomeran interesados en el paradero de la niña, reside la madre del menor vinculado, quien niega que su vástago tuviera relación con el hecho.‘’Eso es mentira, él se me arrodilló jurándome que no tenía nada qué ver con el hecho’’, apunta la madre del sospechoso, de quien se omite su identidad por razones legales, como establece la ley en casos que involucran a menores de edad.Cuestionada por la acusación que hace dos años hubo contra el detenido, la madre objetó referirse al caso, segura de que, para entonces, su hijo fue investigado y absuelto, ‘’porque era inocente’’.La Policía detuvo también a un tal ‘’Aspirina’’, de quien se dijo es amigo del menor arrestado.En la comunidad, los vecinos también se unieron a la búsqueda de la menor, atravesando montes y recorriendo largos kilómetros a orillas del río Las Charcas.La búsqueda se detuvo a las 6:00 de la tarde y será retomada este martes en la mañana.