Mujer se tatúa nombre de Romeo Santos en su parte íntima

Una fanática del bachatero de origen dominicano Romeo Santos se hizo un tatuaje del nombre del artista en su parte íntima y el cantante compartió la imagen en su cuenta de Instagram.

Además del nombre, el tatuaje incluye una corona en alusión a que el artista se auto denomina como The King (El Rey). También tiene el nombre Dory y un corazón rojo.

Al compartir la imagen del tatuaje, el intérprete dijo en un mensaje que jamás le pediría a sus fans que hicieran algo así, ya “que es algo muy personal y delicado”, pero al mismo tiempo lo tomó como un halago a su persona y una muestra de que su música “ha marcado vidas”.

Romeo expresó, en el mensaje, que por eso se sentía satisfecho y agradeció a la mujer que se tatuó su nombre en ese lugar y pidió a Dios que la bendijera.

Tan pronto el cantante dio a conocer la imagen y el lugar de tatuaje, las reacciones de asombro y sarcásticas no se hicieron esperar. Algunos comentaron que la acción de la mujer era muy osada, otros que dijeron a Romeo que pareciera que “tu música marcó otras cosas”.

“Buenoooo es soltera y lo será de por vida”, “Pero carajo qué lugar para tatuarse el nombre de alguien que no conoce. Ave María”, “Yo me haré uno, un poquito más debajo, pero la condición es que tú tires la foto”, “Y no se lo pudo hacer en otro lado, no sé, en el brazo, en la espalda, en una pata”, “¿No había otro lugar?, son algunas de las reacciones.





SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Fuente: [ + ]

Archivado en:: ENTRETENIMIENTO