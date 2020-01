Murio la tarde de este jueves un joven transexual francomacorisano tras este realizarse una lipo y no aguantar la operación.

Se trata del joven William quién luego se cambio el nombre como Wilianny oriundo de las colinas en esta ciudad.

Los resto este este serán velados en esa comunidad por lo que continuamos dándoles seguimiento a esta información.

Archivado en:: NACIONALES