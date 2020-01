Formalizan demanda contra Alá Jazá por Violación al Derecho de Autor

Mediante Acto de Alguacil 10/2020 de fecha 8 de enero del 2020, el autor conocido como Zibao, creador de al menos tres temas de Ala Jaza, de acuerdo a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), ha incoado formal demanda en reclamación de daños y perjuicios contra el artistas de merengue urbano ENMANUEL JIMENEZ, conocido artísticamente como ALA JAZA.



Recordemos que entre noviembre y diciembre un Juez habia ordenado la suspensión de uso y comercialización de los referidos temas musicales contra Alá Jazá, sin emabargo mediante video colgado en su red de Instagram, el Socrates Elayne Regalado Ventura, conocido como ZIBAO, desde una habitación en donde se encontraba recluido en un centro médico en los Estados Unidos, por problemas de salud, afirmó dejar sin efecto, y levantó voluntariamente la suspension de los temas de su autoria, alegadamente para no obstaculizar la carrera del artista y para el disfrute de su publico. Al tiempo que extiende una rama de olivo al artista Ala Jazá. El levantamiento de la suspensión fue acogida por el Juez.





Sin embargo, Zibao declaró que esperaba un acuerdo amigable para el pago de sus derechos de parte de Ala Jazá, pero este no ha obtemperado, habiendo transcurrido el plazo estimado de un mes (30) dias.



RETROSPECTIVA. Se recuerda, que la semana pasada, la Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Santiago, suspendió el uso, distribución y comercialización de varios temas del exponente de merengue, el señor ENMANUEL JIMENEZ, conocido artísticamente como ALA JAZA. En virtud de la Sentencia No. 1522-2019-SADM-00030, de fecha 04 de octubre de 2019, se dispone lo siguiente:



PRIMERO: Acoge como buena y valida en la forma la instancia de fecha 19/07/2019, contentiva de solicitud de medida cautelar por violación a la Ley 65-00 en beneficio de Sócrates Elayne Regalado Ventura en perjuicio de Enmanuel Jiménez (Ala JAza), por estar acorde a las normas procesales vigentes. SEGUNDO: Ordena a Enmanuel Jiménez (Ala Jaza) el cese del uso, distribución y comercialización de cualquier forma, de las obras musicales de Socrates Elayne Regalado Ventura, en todas su modalidades.



