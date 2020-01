Los merengueros Héctor Acosta y Alex Bueno con pasaportes sin expiración en el mundo bachatero

Por Yordy Torres -





Tanto Héctor Acosta como Alex Bueno son cantantes exitosos en el merengue que fueron aceptados cuando se atrevieron a interpretar géneros musicales diferentes a lo largo de sus carreras en la República Dominicana.



Sin embargo, cabe destacar, Alex Bueno es líder indiscutible entre entre sus colegas merengueros en más grabaciones de bachatas, seguido por Héctor Acosta (El Torito).



Ambos tienen la facilidad, aunque sus historias son conocidas en el merengue, ser contratados en bachatas.



Sus repertorios son ampliamente conocidos, tanto nacional como internacional, en el ritmo de amargue declarado recientemente patrimonio de la humanidad.



Para un artista hacer crossover no es tarea fácil, no importa su nivel de aceptación, ya que se enfrentan a retos artísticos fuera de su zona de confort. Deben demostrar son aptos para llevar en sus espaldas lo que quieren interpretar a un público no acostumbrado verlos en otro género musical.

