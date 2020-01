Le 'quitan' personaje de Tubérculo Gourmet a Raymond Pozo

Hablar de Raymond Pozo y no mencionar a su emblemático personaje Tubérculo Gourmet parecía inconcebible. Sin embargo, debemos hacernos la idea de qué será así. Y es que, Telemicro, como dueña del personaje ha decidido quitarle al veterano humorista uno de sus personajes más populares.

Daniel Luciano, fue anunciado como el nuevo “Tubérculo Gourmet”, quien a partir de ahora tendrá participaciones los sábados a las 7 de la noche en el espacio “El show de la comedia”, esto según comunicó una fuente al portal MásVip. De acuerdo a la información, el Grupo Telemicro tiene en sus archivos el registro del nombre del glotón personaje, que incluso, ha llegado al teatro y el cine, y que aumentó aún más la popularidad de Raymond.

“Ese personaje (Tubérculo) Telemicro tiene los derechos registrados”, dijo una fuente al portal, que puso como ejemplos los súper héroes Batman y el Hombre Araña que pertenecen a DC Comics y Marvells, respectivamente, por lo que a su entender “no es que un actor que interprete a uno de estos se lleva el nombre”.

Disgusto entre el público

Daniel Luciano parece que no ha pasado la prueba entre los seguidores del popular personaje. Como suele pasar, la mayoría no se acostumbra, y han asegurado que no llega al nivel de Pozo.

“Daniel es un excelente comediante y lo admiro mucho, pero nadie como Raymond para ese Personaje”, “tremendo huevo que han puesto”, “Ese personaje es de Raymond, sólo él sabe hacerlo”, “Raymond es que le da el saoco. Hablando de barriga y el no tiene, no se le cree que come. Nadie como Raymond Pozo”, son solo algunos de los cientos de comentarios que han puesto los usuarios de YouTube debajo del video, con el nuevo Tubérculo.

Raymond sigue haciendo el personaje

En el canal oficial de Youtube del programa A reír con Miguel y Raymond se observa que aún el personaje se sigue desarrollando. De hecho, en el programa del 22 de enero del 2020 el show televisivo inició con el monologo del personaje. Pozo no se ha pronunciado aún al respecto. Hablar de Raymond Pozo y no mencionar a su emblemático personaje Tubérculo Gourmet parecía inconcebible. Sin embargo, debemos hacernos la idea de qué será así. Y es que, Telemicro, como dueña del personaje ha decidido quitarle al veterano humorista uno de sus personajes más populares.Daniel Luciano, fue anunciado como el nuevo “Tubérculo Gourmet”, quien a partir de ahora tendrá participaciones los sábados a las 7 de la noche en el espacio “El show de la comedia”, esto según comunicó una fuente al portal MásVip. De acuerdo a la información, el Grupo Telemicro tiene en sus archivos el registro del nombre del glotón personaje, que incluso, ha llegado al teatro y el cine, y que aumentó aún más la popularidad de Raymond.“Ese personaje (Tubérculo) Telemicro tiene los derechos registrados”, dijo una fuente al portal, que puso como ejemplos los súper héroes Batman y el Hombre Araña que pertenecen a DC Comics y Marvells, respectivamente, por lo que a su entender “no es que un actor que interprete a uno de estos se lleva el nombre”.Disgusto entre el públicoDaniel Luciano parece que no ha pasado la prueba entre los seguidores del popular personaje. Como suele pasar, la mayoría no se acostumbra, y han asegurado que no llega al nivel de Pozo.“Daniel es un excelente comediante y lo admiro mucho, pero nadie como Raymond para ese Personaje”, “tremendo huevo que han puesto”, “Ese personaje es de Raymond, sólo él sabe hacerlo”, “Raymond es que le da el saoco. Hablando de barriga y el no tiene, no se le cree que come. Nadie como Raymond Pozo”, son solo algunos de los cientos de comentarios que han puesto los usuarios de YouTube debajo del video, con el nuevo Tubérculo.Raymond sigue haciendo el personajeEn el canal oficial de Youtube del programa A reír con Miguel y Raymond se observa que aún el personaje se sigue desarrollando. De hecho, en el programa del 22 de enero del 2020 el show televisivo inició con el monologo del personaje. Pozo no se ha pronunciado aún al respecto. Fuente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: ENTRETENIMIENTO