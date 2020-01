La niña golpeada por un foul tiene daños irreversibles en el cerebro

La niña de dos años que en mayo fue golpeada por una bola de foul en un juego de los Astros tiene daño cerebral permanente, dijo un abogado que representa a la familia al diario Houston Chronicle.“Ella (la niña) tiene una lesión en una parte del cerebro y es permanente”, dijo Richard Mithoff al Chronicle. “Permanece sujeta a convulsiones, toma medicamentos y tal vez lo estará por el resto de su vida. Eso puede o no resolverse”.Mithoff le dijo al Chronicle que la niña sigue en tratamiento por la lesión cerebral y que los médicos no han determinado si tiene déficit cognitivos debido a sus lesiones. Los médicos han descrito la lesión cerebral como el equivalente de un derrame cerebral en su efecto sobre el sistema nervioso central de la niña, dijo Mithoff según el Chronicle.La niña sufrió fractura de cráneo, hemorragia subdural, contusiones cerebrales y edema cerebral, se anunció en un comunicado de prensa en junio.“Ella puede continuar con gran parte de su rutina como lo haría una niña de su edad, pero sus padres tienen que estar particularmente atentos, como lo están ellos”, dijo Mithoff al Chronicle. “Ella tiene padres maravillosos y está recibiendo una atención maravillosa. Obviamente están preocupados, pero ha sido bendecida con una familia que está relativamente bien, considerando todo”.Un portavoz de Mithoff le dijo a CNN que no hay acciones legales pendientes en este momento.La seguridad del estadio de béisbol es un problemaLa niña resultó lesionada en la cuarta entrada de un juego entre los Astros y los Cachorros de Chicago en el Minute Maid Park el 29 de mayo. El jardinero de los Cachorros Albert Almora Jr., sacó una línea que se desvió hacia los asientos a nivel del campo, cerca de la tercera base.La multitud dejó escapar un grito de asombro cuando la pelota golpeó a la niña y los fanáticos cercanos inmediatamente comenzaron a pedir ayuda. Almora estaba angustiado y llorando en el plato, tirando las manos detrás de la cabeza inmediatamente después de ver el impacto.El asiento de la niña estaba justo más allá de donde la red protectora termina en el borde del dugout de los visitantes.En agosto, los Astros extendieron la red en Minute Maid Park en Houston, yendo más allá de las líneas del jardín izquierdo y derecho para cubrir más asientos. En diciembre, el comisionado de la MLB, Rob Manfred, dijo que para la temporada 2020 “los 30 clubes contarán con redes que se extienden sustancialmente más allá del extremo más alejado del refugio”.La MLB ha luchado con el tema de la seguridad del estadio en los últimos años. Un joven fanático fue hospitalizado en 2017 después de ser golpeado por una pelota sucia en el Yankee Stadium de Nueva York. Una mujer de 79 años murió después de ser golpeada en la cabeza por una pelota sucia en un juego de los Dodgers de Los Ángeles en 2018. Estaba sentada sobre la red detrás del plato.