La Cervecería Nacional aclara que Alex no ha comprado acciones de la empresa

SANTO DOMINGO, RD.- El presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, Franklín León, aclaró que el ex pelotero de Grandes Ligas, Alex Rodríguez, fue contratado para ser figura de la cerveza Presidente en Estados Unidos, y que no es socio de la empresa.

El Señor León rechazó que Alex Rodríguez haya comprado acciones de la Cervecería y que fuera nombrado presidente de la misma.

Adelantó que en las próximas horas la empresa dará detalles, explicando el tipo de relaciones establecidas con el destacado ex pelorero, que logró notoriedad al ser uno de los mejores jugadores de Grandes Ligas y tras su retiro se ha convertido en una influyente figura del Jet set internacional.

Las declaraciones del presidente de la Cervecería Nacional Dominicana desmienten informaciones servidas por varios medios extranjeros, donde se afirman que Rodríguez habría comprado acciones de esa empresa y que sería designado como su principal ejecutivo.



