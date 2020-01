Karina Larrauri; a Ángel Estévez Ministro de Medio Ambiente

Entiendo señor ministro que no tiene descendientes porque de tenerlos con su accionar le muestra lo poco que le importa su futuro.









Señor ministro, imagino que está muy buen relacionado en las altas esferas del gobierno y que está haciendo el trabajo para el que fue colocado porque desacatar una sentencia del TSA y seguir como si nada, es muestra de la fuerza que tiene. Lo felicito.

Asumo que con el dinero que le están dando esta haciendo un plan de ahorro para salir del país cuando hayan destruido todos nuestros recursos naturales. Si no es así, apresúrese.

¿Conoce usted la vergüenza? ¿Sabe su familia todas las veces que aparece su firma autorizando crímenes ambientales?

¿Sabe usted que autorizó la destrucción de acuíferos, relieve costero, yacimientos arqueológicos, cavernas, areas de anidamiento de aves y recursos naturales y culturales que son patrimonio de la unesco? Claro que lo sabe.

Pero, ¿sabe qué? Esta vez no. Puede estar por encima de la ley (como ya lo ha demostrado), puede que no tenga miedo y estar apañado por el mismísimo presidente pero aunque le produzca urticaria y malestar, por encima del pueblo no esta, ni estará nunca.

Esta vez no. Se lo puedo asegurar.

Karina Larrauri.Fuente: [ + ]

Archivado en:: NACIONALES