Juliana dice mucha gente se le alejó cuando le detectaron cáncer de mama

SANTO DOMINGO.-La artista Juliana O’neal precisó que muchas personas que quizá no son tan cercanas a ella se mantuvieron pendientes, pero hasta cierto punto se sintió decepcionada, porque compañeros de la industria solo ponían post en sus Instagram, pero nunca la llamaron.

No quiso mencionar nombres porque entiende que no vale la pena hacerlo, porque se ha juntado con ellos en algunas ocasiones.

De esta forma le detectaron el cáncer de mama

La intérprete de «Todos me miran», «Se me ha soltado el mono» y otros éxitos, contó que en noviembre de 2017 se fue a Estados Unidos a hacerse un chequeo rutinario para saber cómo estaba evolucionando el otro cáncer que tenía y es ahí cuando los médicos descubren que padecía de cáncer de mama.

«Quizá si yo hubiera pospuesto eso y no hubiese optado por hacerme ese estudio, que no lo hacen en este país, tal vez no me hubiera dado cuenta en ese momento”, dijo la cantante.

Entrevistada en el programa De extremo a extremo por las comunicadoras Carolin Aquino y Nahony Reyes, la cantante confesó que la esperanza nunca se le fue, pero sí hubo días que no quería ni levantarse de la cama.

“Yo lloro, yo me quejo y cuestiono mucho a Dios y le pregunto y le pido perdón también, porque yo le preguntaba, pero Dios mío, la vida allí afuera sigue y yo aquí postrada en una cama”.

