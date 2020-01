Implicado en asesinato de niña de 4 años en Santiago: Perdón, yo estaba borracho

Santiago.- Unos de los implicados en la muerte de la niña Yaneisy Rodríguez, en Santiago, aseguró que solo ayudó a lanzar al vertedero su cuerpo y que lo hizo bajo los efectos del alcohol.

Franklin Fernández Cruz, alias, (Guille), de 31 años, alegó que el otro implicado en el caso, un menor de edad, se llevó el cuerpo de la niña a su casa y que la ayudó a botarla a cambio de una jaiba. Dijo desconocer los motivos por la que su compañero ultimó a la niña de 4 años.

“Yo estaba borracho cuando él me la llevó. Yo intenté penetrar y a mí no me entró”, confesó Fernández Cruz, mientras insistía en que él estaba “borracho”.

De su lado, el vocero de la Policía en Santiago explicó en los allanamientos realizados fueron halladas evidencias de que alegadamente el menor estuvo en la casa de Fernández Cruz.

“Al ser cuestionados, estas personas indican que en la casa de uno de estos golpearon a la niña donde después que falleció la lanzaron a un vertedero próximo al lugar. La Policía y el Ministerio Público realizaron varios allanamientos en dos residencias, e la de Guille se encontraron un cubo, un pantalón corto con sangre y en otra el t-shirt que también tenía puesto esa noche”, detalló el vocero. Agregó que en la casa del menor encontraron el t-shirt que tenía puesto esa noche.

Informó que el menor tiene un proceso judicial abierto por violación, sin ofrecer más detall

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Fuente: [ + ]

Archivado en:: NACIONALES