Hombre propina varios machetazos a su expareja y muere tras impactar contra poste del tendido eléctrico

SANTIAGO.-Un hombre murió ayer luego que hirió a machetazos a su expareja en el municipio Sabana Iglesia y en momentos que escapaba en una motocicleta impactó contra un poste del tendido eléctrico.Juan Omar Torres Díaz, de 39 años, vivía en La Zanja de Sabana Iglesia, fue declarado muerto en el hospital de la referida comunidad donde fue llevado, por residentes.El incidente ocurrió cuando Anny Grissel Mercedes, se desplazaba en otra motocicleta por la calle José Piñeyro, Monte de la Zanja, próximo a la Junta Electoral de Sabana Iglesia y su agresor la tumbó de la moto y de inmediato le propinó varios machetazos.Mercedes de 31 años, quien es oriunda de San Francisco de Macorís y reside en Los Puentes de Sábana Iglesia, recibió asistencia médica y despachada por las heridas y laceraciones que le provocó, Torres Díaz, en un arranque de celos.“Cuando yo caigo, el haló por el machete y yo lo que hice fue que lo abracé para que no me cortara y como quiera me cortó, yo lo que hice fue tumbarlo y pedir auxilio para que el no me matara”, explicó.Anny Grissel explicó que su agresor en horas de la mañana de ayer dañó los neumáticos de un vehículo que ella había rentado y ella decidió desplazarse en una motocicleta.“Esto estaba ocurriendo desde el pasado domingo y yo estaba durmiendo entre los montes para que el no me encontrara y me matara”, narró Mercedes a noticia.do.Trascendió ayer que la pareja tenían varios años separados, no procrearon hijos, sin embargo Juan Omar la asediaba constantemente para que ella regresara con él. Mientras que el cadáver de Torres Díaz fue entregado a sus familiares.Fuente: [ + ]

Archivado en:: NACIONALES