Hombre encuentra hijo de 14 años ahorcado en Castillo; dejó una carta despidiéndose

CASTILLO.- Un hombre encontró a su hijo de 14 años ahorcado, al caer la noche de este lunes, en el sector La Piedra del municipio Castillo, provincia Duarte.



Se trata de Josua Manuel Galvez Valentín, quien fue encontrado por su progenitor Manuel Galvez de la Cruz, colgando en su habitación.



El fallecido dejó un escrito en el que se despedía de sus familiares y señalaba que había perdido lo único que tenía, por lo que, no deseaba seguir viviendo.



Al lugar se presentaron miembros de la policía, el magistrado Teófilo Capellán y un médico legista que certificó que el menor falleció a consecuencia de asfixia mecánica por ahorcamiento.



