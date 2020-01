Fulcar dice peledeístas serios y empleados públicos no deben temer a victoria Abinader

SANTO DOMINGO.-El dirigente perremeísta Roberto Fulcar dijo que los peledeístas serios y empleados públicos no deben temer ante la victoria en mayo de Luis Abinader, ya que el candidato del PRM no es “comesolo” y su programa plantea un gobierno inclusivo, donde la gente tendrá igualdad de oportunidades.

Al juramentar en Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, a más de una docena de dirigentes y militantes del partido de la Liberación Dominicana (PLD) y organizaciones aliadas del gobierno, Fulcar afirmó que “el cambio que estamos construyendo, y el gobierno que encabezará Luis Abinader es un gobierno para todos los dominicanos, sin sectarismo y con oportunidades para todos”.

El coordinador general de la campaña de Abinader exhortó a la dirigencia y militancia del PRM y partidos aliados “a buscar todo lo digno y lo sano dentro de las bases del PLD para que vengan a caminar con nosotros los caminos de victoria de dignidad y decoro del pueblo dominicano”.

“En mayo no habrá dudas, habrá un nuevo presidente de este país: el oficialismo habla, y la cúpula del PLD patalea, y amenazan con cancelar, y cancelan gente, y dicen que van a saber por quién la gente vota: mentira, que no van a saber nada, y no van a ser mayoría, porque el pueblo dominicano se hartó de ellos”, subrayó.

Fulcar habló durante un recorrido por la provincia Monte Plata en apoyo a los candidatos municipales del Cambio y fuerzas aliadas, que incluyó los distrito municipales Mamá Tingó, Los Botados, Gonzalo, Peralvillo, así como por los municipios de Yamasá y Sabana Grande de Boyá, y en el cual juramentó en el PRM a dirigentes del PLD y otros partidos.

Entre los juramentados figuran Lorena Germán (PLD), Santa Elena (BIS), Pascuala Zapata (PRD), Juan Pablo Báez (BIS), Georgia (PLD), Roberto Acosta (PLD), así como el doctor Jiménez Carrera, “Lilín Machista”, Francis Polanco y Cinthia Duvergé.

Inicio del fin de la pesadilla morada

El doctor Roberto Fulcar, también primer vicepresidente del PLD, aseguró que el comienzo del fin de la “Era PLD” ya ha comenzado, porque lo que ha vivido el pueblo dominicano en los 20 años de gobierno de ese partido “ha sido una pesadilla morada”.

Expresó que como la cúpula peledeísta sabe que será desalojada del poder, sus funcionarios aterrorizan psicológicamente a los empleados públicos bajo amenazas de que serán cancelados si no votan por el candidato oficial.

Sostuvo que “Estamos ante el comienzo del fin del PLD, porque todo el dinero y todo el poder con el que se burlaron de este país les ha servido para destruirse, porque es hasta bíblico: el que abusa termina siendo abusado; el que se burla termina siendo objeto de burla”.

“¿Para qué le ha servido todo el poder al PLD, si han dejado igual toda el hambre de este país, si no han podido establecer un buen sistema de salud para los ciudadanos, si no han sido capaces de generar empleos, si no han sido capaces de reivindicar a los campesinos y a los agricultores, si no han sido capaces de construir oportunidades para las mujeres y la juventud, si no le ha servido para frenar la matanza de mujeres en el país, si no han podido modificar la calidad de la educación, si no han sido capaces de generar programas masivos de vivienda, para que los dominicanos puedan vivir con dignidad, en un país donde hay gente que hacer sus necesidades fisiológicas en letrinas o al aire libre, mientas ellos viven en mansiones con el dinero de nosotros?”, se preguntó Fulcar.

Al respecto indicó que en el país hay en marcha una nueva fuerza, una nueva mayoría, que es el PRM, que ya no es simplemente el principal partido de oposición, sino la primera fuerza política de República Dominicana.

“Haremos un gobierno con corazón, que le duela a la gente, que le importe si la gente tienen comida, si los hospitales están bien, si hay seguridad ciudadana, si hay comida, y que la gente viva como gente”, enfatizó.

