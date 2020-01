Frank Reyes regala casa amueblada a señora de escasos recursos

Portoncito, Navarrete.- “Considero a Frank Reyes como mi hijo; con su presencia se me olvida el sufrir. Dios lo sigue a todas partes”, así se expresó Aurora Toribio al recibir su casa totalmente remodelada y amueblada de manos del popular interprete del genero bachata.

“Desde pequeña seguía la música de Frank Reyes allá en mi campo La Lomota, de Puerto Plata; lo sigo desde que grabo “Se fue mi amor bonito”. Soy adicta a su música”, en tono entrecortado expreso la señora al recibir su vivienda en presencia de familiares y amigos.

Reyes expreso que “espera que Dios le devuelva la salud para que pueda disfrutar su casa al lado de los suyos”. Se recuerda que “El Príncipe”, remodeló una vivienda a la niña Vannesa, en esa misma comunidad, quien padece de una delicada enfermedad y su casa estaba en condiciones extremas.

“Cuando hago esto me siento feliz, me siento realizado. Esto no se queda aquí, donde quiera que hay una persona que necesite de mí, que yo tenga la capacidad, lo seguiré haciendo”, expreso el intérprete de “Quién eres tú”.

Frank Reyes agradeció a la empresa Tony Muebles, quien siempre dice presente para estos casos cuando le solicita.

