Fernando Carrillo dice le fue negada la visa para ingresar a Estados Unidos porque dio positivo en la prueba de marihuana.

Parece que este año inicia complicado para Fernando Carrillo, debido a que continúan los problemas legales por la manutención de Ángel Gabriel, su único hijo; además, el actor reveló que nuevamente le fue negada la visa para ingresar a Estados Unidos porque dio positivo en la prueba de marihuana que consume con fines medicinales.



“Me pidieron que les diera doce exámenes negativos de una medicina que ellos mismos me suministraron; entonces, por allí se atrancó el proceso”, explicó Carrillo al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Espero que me vuelvan ha otorgar la visa”.



De acuerdo con el histrión, busca renovar la visa de trabajo que ha tenido por 20 años. Su mayor interés concluir los asuntos jurídicos relacionados con su primogénito y la madre de este, Margiolis Ramos.



“Ojalá pueda volver para solucionar cosas que tengo pendientes”, explicó. “Principalmente lo de mi hijo; el proceso que están dando en la corte y poder ver al juez cara a cara, y decirle ‘mire, yo opino esto’ y él me dirá ‘yo opino esto’. Y llegar a un acuerdo, lo mejor para mi hijo”. Fuente people en español