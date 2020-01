ESTREMECEDORAS DECLARACIONES DE EX-ASPIRANTE A SENADOR POR VALVERDE CONTRA ALTOS DIRIGENTES DEL PLD

Circula por algunos medios sociales el audio de un hombre que se identifica como el ex-aspirante a senador por el Partido De La Liberación Dominicana en Valverde, Raúl Sterling ahora en la recién lanzada Fuerza del Pueblo, que desafía públicamente a altos dirigentes de su antigua organización.

En la grabación el hombre que dice ser Raúl Sterling Núñez, pone de manifiesto su descontento por la cancelación de unos 30 empleados que según el político, se debe a sus afinidades con el ex presidente de la República Dr. Leonel Fernández.

Núñez desafía al presidente del PLD en Valverde y a la diputada y candidata a senadora de esa organización en esta provincia, Eliseo López y Ángela Pozo respectivamente, que no le hagan presentar pruebas de cosas que según el hombre de la grabación tiene en sus manos, sobre diferentes obras y negocios hechos por políticos del patio.

Además insta para que cancelarle de donde según la nota ellos saben que el cobra 75 mil pesos, pero estos no se atreven porque tiene pruebas que llevarían al director de esa organización a pegarse un tiro.









