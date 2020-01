Esto compartió en su cuenta de Facebook antes del trágico accidente.

Esto compartió en su cuenta de Facebook, pocas horas antes del trágico hecho, la joven Navarretense junto a un Motoconcho, luego que un carro la impactara en Navarrete.

“Cuando yo pierda mi vida, no quiero mensajes bonitos en facebook, mensajes que no leeré. Tampoco suban fotos conmigo para demostrar que me querían. Lo que quieran decirme, diganmelo ahora, que vivo y respiro.”

Irónicamente, ese fue el mensaje que ella dejo pocos antes del fatídico hecho que mencionaramos, lamentablemente, ya esos mensajes que ella pudiese recibir, será como ella dijo, ya no los podra leer.

Lo que ella expresó es una realidad, debemos aprovechar cada dia de nuestras vidas para compartir y decirles a nuestros seres queridos lo mucho que los queremos, porque no sabemos cuando la vida, que es tan frágil como una neblina matinal, se evapore y deje dolor y sufrimiento.

