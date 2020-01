¿Es seguro comer pollos y huevos ahora?

En estos días se ha conocido que granjas dominicanas están afectadas por la gripe aviar (H5N1) y el virus Newcastle, lo que de inmediato ha despertado las alarmas en muchos sectores, especialmente el agropecuario y consumidores.

La principal inquietud de la población ronda en la seguridad o no de ingerir aves, como pollos y sus derivados, tomando en cuenta que estén afectadas por los virus. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), las aves de corral que tengan el virus H5NI (gripe aviar) y sus productos derivados se pueden consumir atendiendo a ciertas medidas de higiene. Se debe asegurar una buena cocción, ya que el virus no es resistente al calor.

“En las zonas que están sufriendo brotes, las aves de corral y sus productos también se pueden consumir sin peligro, siempre que su manipulación culinaria y su cocción sean adecuadas”, afirma la Organización Mundial de la Salud.

Pero, ¿cómo sabemos cuándo un alimento realmente está bien cocido? La respuesta a esa pregunta es que el producto debe ser cocinado a una temperatura de 70 ºC en toda la pieza, “ya que así se mata el virus”. También hay que asegurarse que la carne no tenga partes “rosadas” y las yemas de los huevos no estén “sin cuajar”, o sea deben estar bien cocidas.

Otro punto a tener en cuenta, según los datos de la OMS, es que hay que ser muy cuidadosos y aplicar medidas extremas de higiene para tratar con estas carnes cuando estén crudas. La entidad recomienda que no hay que dejar que haya contacto entre éstas y otros productos (evitar el cruce alimenticio).

“Los alimentos que se coman crudos nunca deben entrar en contacto con los jugos de la carne y otros productos avícolas crudos. Quienes manipulen carne cruda de ave de corral o sus productos durante la preparación de los alimentos deben lavarse las manos cuidadosamente y limpiar y desinfectar las superficies que entren en contacto con esos productos”, señaló.

La medida idónea para mantener la higiene en estos casos es la utilización siempre de agua caliente y jabón.

Otro punto es que en las zonas afectadas por el virus no se debe consumir el huevo crudo, ni usarlo en la preparación de otro alimento, como jugos, batidos, o ingerirlo directamente.



“La gripe aviar no se transmite a través de los alimentos cocinados. Los datos existentes hasta ahora indican que nadie se ha infectado por consumir carne u otros productos de las aves de corral bien cocinados, aunque esos alimentos estuvieran contaminados por virus H5N1”, aseguró el organismo en una información colgada en su portal titulada“Gripe aviar: ¿es peligroso comer aves de corral o sus productos?”.

Casos de humanos infectados

La OMS señaló, además, que la gripe aviar normalmente no infectan a los seres humanos, pero aclaró, sin embargo, se han dado casos de cepas hiperpatógenas que han provocado enfermedades respiratorias graves en el hombre. “En la mayoría de los casos, las personas infectadas habían estado en contacto directo con aves de corral infectadas u objetos contaminados por sus heces”.



La gripe aviar es cíclica en la RD Osmar Benítez, ministro de Agricultura, reveló este martes que los casos de gripe aviar en el territorio dominicano de estos días no son nuevos. Dijo que la enfermedad ha estado presente en el país en los últimos años y que no se ha controlado en su totalidad pese a los esfuerzos.

El funcionario dijo que la situación de ahora se ha registrado porque algunos productores avícolas se descuidaron en la ejecución del programa de vacunación. Avicultores de la comunidad Las Lagunas, en Moca, provincia Espaillat, reportaron a principios de este mes la muerte de millares de gallinas y pollos de engorde. También reclamaron la intervención del Gobierno.

“A todo país productor de pollo le llega el Newcastle. En Estados Unidos hay, en Canadá, en Francia, en todas partes. Es una gripe recurrente. El virus está ahí y lo que se hace es que los países lo controlan mediante un programa de vacunación”, manifestó.



Datos sobre la gripe y el Newcastle Qué es la gripe aviar, cómo identificarla y la diferencia que existe entre esta enfermedad y el virus de Newcastle, son algunas de las interrogantes que se hacen muchos en estos momentos.

La gripe aviar (H5N1) es una enfermedad infecciosa de las aves causada por las cepas tipo A del virus de la gripe. La infección puede manifestarse de diversas formas, desde síntomas leves, que pueden pasar desapercibidos, hasta una enfermedad que lleva rápidamente a la muerte y puede provocar una grave epidemia, indica la Organización Mundial de la Salud.

Diferenciar la gripe aviar del virus de Newcastle es un tanto difícil, según datos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en inglés).

“La enfermedad de Newcastle puede presentar un cuadro clínico muy similar al de la influenza aviar, por lo que se requiere la prueba de laboratorio para confirmar el diagnóstico”, subrayó la entidad en su portal.

“El método de diagnóstico más empleado es el aislamiento del virus y su caracterización ulterior. En el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE se indican las directrices para los procedimientos de aislamiento del virus en el laboratorio. Se describen varios métodos, tanto pruebas moleculares como in vivo para determinar si el virus es altamente patógeno y, por tanto, de declaración obligatoria a la OIE”, acotó.



SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Fuente: [ + ]

Archivado en:: NACIONALES