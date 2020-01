El TSA suspende resolución que fija orden de las boletas

Santo Domingo, RD. – El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió anoche, de manera parcial, la solicitud cautelar depositada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y suspendió la resolución emitida por la Junta Central Electoral (JCE) que fija el orden en el que los partidos políticos aparecerían en la boleta electoral de las elecciones ordinarias generales del año 2020.

El juez presidente del TSA, Diómedes Villalona, dictó el fallo tras permanecer dos horas ponderando su decisión.

Además, Villalona informó que la lectura íntegra del fallo será leída el próximo lunes, a las 2:00 de la tarde.El PRD buscaba que se colocara en la casilla número tres a esa organización política, y en el número cuatro al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), contrario a como lo había establecido la JCE en la resolución 3419 También que se ordenara la reimpresión de las boletas electorales para las elecciones ordinarias generales de 2020, “adoptando el orden de los partidos políticos establecido en el acta 3116, con fecha de 8 de mayo de 2016”.Juárez Castillo, representante de la Fuerza Nacional Progresista, quien funge como voluntario en el proceso jurídico, calificó la decisión de Villalona como “inconcebible”, ya que con la suspensión de la resolución de la JCE, la impresión de las boletas se queda en un estatus de “limbo”, ya que el este no indica lo que el máximo órgano electoral debe hacer.Por su parte, Juan Dionicio Restituyo, secretario general del Frente Amplio, tildó de “dominicanada” el fallo del juez, al coincidir con Castillo de que ahora la resolución está “en un limbo jurídico”.Sin embargo, el coordinador del equipo de abogados del PRD, Eduardo Jorge Prats, alabó la decisión del presidente del TSA por acoger parcialmente la solicitud cautelar de esa entidad.“Al TSA acoger la medida cautelar, y suspender la aplicación de ilegal de la resolución de la JCE del orden de los recuadros en la boleta electoral, el PRD pasará al recuadro número tres y el PRSC retorna al número cuatro”, aseguró Jorge Prats.Julio Cury, quien también fungía como representante del PRD, declaró que “por decisión del TSA, Gonzalo Castillo aparecerá en la boleta electoral de mayo próximo en la casilla 3 del PRD”.Durante el día, el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Frente Amplio, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y el Partido de Unidad Nacional (PUN), recusaron al juez y al pleno del TSA por considerar que debieron declarar “irresivible” la solicitud cautelar interpuesta por el PRD, ya que las decisiones tomadas por la Junta Central Electoral y consultadas por los partidos no deben ser objeto de recursos de ningún tipo.No obstante, el tribunal rechazó la recusación por considerarla improcedente.El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, había informado que si el TSA no resolvía el orden de los partidos políticos en la boleta electoral, ese organismo iniciaría hoy la impresión.“Si eso no está resuelto nosotros empezaríamos a imprimir el sábado”, dijo.