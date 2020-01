El polémico tuit de la actriz Evan Rachel Would sobre Kobe Bryant: 'Él era un héroe deportivo. También fue violador'

La muerte de la leyenda del baloncesto, Kobe Bryant junto a su hija Gianna de 13 años y siete personas más, ha causado conmoción en el mundo entero y son muchas las figuras y celebridades de todos los ámbitos, quienes han dedicado palabras de duelo y han exaltado la figura del baloncestista.

Sin embargo, la reconocida actriz estadounidense Evan Rachel Would es fuertemente criticada por llamar “violador” al exastro del baloncesto.

“Lo que ha sucedido es trágico. Estoy desconsolado por la familia de Kobe. Él era un héroe deportivo. También fue violador. Y todas estas verdades pueden existir simultáneamente”, reza el controversial tuit escrito pocas horas después de saberse la noticia del fallecimiento.

De inmediato las críticas entre sus casi medio mellón de seguiodres no s ehicieron esperar por lo que la intérprete de 32 años, quien recientemente le puso la voz a Reina Iduna en la película Frozen II, tuvo que salir a defenderse.

“Amados, esto no fue una condena o una celebración. Fue un recordatorio de que todos tendrán sentimientos diferentes y hay espacio para que todos nos aflijamos juntos en lugar de pelear”, escribió, diciendo que”todos han perdido".

La protagonista de la serie de televisión “Westworld” se refiere a la acusación por violación en el año 2003, cuando una empleada de 19 años del hotel The Lodge & Spa at Cordillera, en Colorado, lo denunció. Bryant admitió el encuentro sexual pero negó haberla violado. El juicio fue suspendido ya que la víctima se negó a testificar, pero solicitó una disculpa ante la corte para retirar los cargos penales.

En un comienzo la declaración de Bryant difería en gran manera a la de la joven, pues mientras ella afirmó que el jugador la tomó por el cuello y la violó, Kobe manifestó que no habían tenido relaciones sexuales, declaración que fue desmentida por la policía luego de que los exámenes de la muchacha arrojaran señales de violencia sexual y restos de ADN del jugador. “Le pedí que me dejara en paz y sé que me escuchaba porque cada vez que le decía que parase, me apretaba más fuerte”, comentó en su momento la chica.

Luego del accidente de helicóptero ocurrido el pasado 26 de enero, donde “The Black Mamba” perdió la vida, no solo la actriz ha traído a colación este caso, también lo hizo una periodista del Washington Post, que compartió un artículo en el que se dan detalles del proceso. Su mensaje se viralizó y cientos de usuarios comenzaron a atacarla, considerando que no era atinado hablar de ese tema cuando recién habían pasado pocas de la tragedia que terminó con la vida de Kobe, su hija Gianna y otras siete personas.

En una serie de tuits que luego borró, la reportera destacó que más de diez mil personas le enviaron comentarios y hasta correos electrónicos con amenazas de abuso y de muerte.

Horas después varios medios publicaron que la periodista fue suspendida de su trabajo. Fuente: [ + ]

