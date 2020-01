El nuevo Tubérculo Gourmet se desahoga luego de comentarios por el papel

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





\ SANTO DOMINGO.- Daniel Luciano, el nuevo interprete del personaje “Tubérculo Gourmet”, que por años caracterizaba Raymond Pozo, reacciona ante las críticas por acogerlo.Las críticas no se han hecho esperar y en el programa El Mañanero con Boli, Manolo Ozuna aseguró que Daniel Luciano fue obligado a asumir y caracterizar a Tubérculo Gurmet y no tubo otra opción que aceptarloPero también los internautas en redes sociales se han hecho eco de la noticia.MASVIP conversó con el comediante, quien es parte del staff del “Show de la comedia” y este confesó que no le han sorprendido las apreciaciones de la gente.“Eran de esperarse, no me van a tratar bien porque es un personaje que la gente tiene muchos años viéndolo escenificado por Raymond Pozo, que fue quien le dio vida a personaje”, dijo al famoso portal de arte y espectáculo dominicano.El joven entiende que su primera aparición en televisión nacional como el nuevo “Tubérculo” no lo tratarían bien. Expresó que algo similar le ocurrió a en su momentoa Fausto Mata” en la época la primera salida de los Raymond y Miguel de Telemicro, tiempo en el que Fausto Mata tuvo que hacer algunos personajes de estos.Manifestó que tiene años viendo a “Tubérculo” por lo que se siente “honrado” que el presidente de Medios Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz, lo haya tomado en cuenta para la interpretación del popular personaje.“Me siento honrado del que señor Juan Ramón Gómez Díaz me haya seleccionado a mi como figura para encarnar ese personaje, lo cual los derechos de ese personaje le pertenecen a Medios Telemicro”.En su caso, sostuvo que el publico debe esperar “lo mejor de mi, porque ya que pusieron este reto en mis manos esperen lo mejor, trataré de perfeccionar los personajes, de escalar, de encajar. Daré lo mejor de mi para que el publico espere un Tubérculo Gourmet totalmente renovado, con nuevos códigos, nuevas ideas, nuevas líneas, en fin a Tubérculo”.Fuente: [ + ]

