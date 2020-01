El mensaje de Alex Rodríguez tras comprar acciones de cerveza Presidente

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





El expelotero Alex Rodríguez será presidente de la Cervercería Nacional Dominicana en Los Estados Unidos.En su cuenta escribió: Como inversor, algunos acuerdos y decisiones son difíciles de tomar. Hay muchas cosas que considerar, desde las finanzas hasta si encajan bien..Pero a veces, es obvio. No puedo decirte cuán extasiado estoy para poder asociarme con un gigante de la industria como Anheuser-Busch. Y lo que lo hace aún más especial es que estoy trabajando con una marca cercana y querida para mí..Al crecer como dominicano-estadounidense en los EE. UU., @Presidente__usa 💚 no era solo una cerveza, era parte de nuestra comunidad. Fue en cada picnic del vecindario. Nos unió a todos.Ahora estoy muy emocionado y honrado de ser el presidente de PRESIDENTE USA. No puedo esperar para ayudar a construir su futuro. ¡¡¡¡Salud.Fuente: [ + ]

Archivado en:: DEPORTES, NACIONALES