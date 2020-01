El chiste del dia; CMD afirma RD no está preparada contra el Coronavirus

Lo que hasta ahora se sabe es que son poco los paises que estan preparado para combatir el coronavirus.?

Santo Domingo.- El presidente de Colegio Médico Dominicano (CMD) afirmó que el país no cuenta con las condiciones para atender el cumulo de pacientes que podrían registrarse con la llegada del coronavirus.

“En caso de que impacte de manera importante no existe las más mínimas condiciones para atender el cúmulo de pacientes con esa enfermedad, ¿Por qué decimos esto?, porque no tenemos los hospitales suficientes para tales fines, no tenemos las unidades de aislamientos, tampoco tenemos el personal adiestrado porque es una patología nueva”, puntualizó Waldo Suero, durante la reunión de la Sociedad de Neumología y Cirugia del Torax, realizada en la sede del gremio.

Le recomendamos leer: Autoridades de RD dan seguimiento a coronavirus

Wuhan construye un hospital para infectados por coronavirus

Indicó que la población dominicana no está educada sobre la enfermedad y las unidades médicas no cuentan con los conocimientos, equipos y uniformes adecuados para tratarla.

Reiteró que no hay motivo de alarma y llamó a tomar medidas de higiene, como lavarse las manos de manera frecuentes.

Los coronavirus se transmiten de forma limitada entre humanos y ciertos animales, como los murciélagos, actúan como reservorios. Como en otros virus que causan neumonía, cuando se transmiten en humanos, el contagio se produce generalmente por vía respiratoria, a través de gotitas de saliva.