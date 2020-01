Demandan a Ozuna por supuesta estafa y amenazas con armas de fuego

Picoteando el Espectáculo

El cantante de música urbana Ozuna está siendo demandado por supuesta estafa y amenaza a mano armada contra un empresario chileno.



De acuerdo a lo planteado por el joven, el negrito de ojos claros estaba contratado para un show, sin embargo, asegura asumió un proyecto en otro lugar a la misma hora, pero cobró el dinero y al final no se presentó.



Según sus declaraciones recogidas por reporteros de Telemundo, el empresario suramericano ha interpuesto una demanda ante los tribunales chilenos, que podrían llevar al artista a los juzgados, pues el intérprete urbano tiene prevista presentarse en el Festival de Viñas del Mar.



El caso de la demanda por estafa y amenazas con armas de fuego que el productor Juan Carlos Tapia, exdueño de Nice Multiespacio, presentó en 2016 en contra del intérprete de “Yo x ti, tú x mí” volvió a reabrirse por la presentación de nuevos antecedentes.



Ahí, el puertorriqueño cobró el dinero, pero no realizó los shows por dirigirse al cumpleaños de María José Matus, en ese entonces esposa de Arturo Vidal.



Según comentó el empresario, la salida de Ozuna del show no se debió a un percance. Sino más bien a que fue invitado al cumpleaños de la expareja de Arturo Vidal. Cita que le impidió realizar el show agendado con anterioridad.



“Después de un año y medio la demanda se archivó. Y sumado a que este tipo viene al festival, pedimos el ‘desarchivo’ de la causa, además de presentar más antecedentes: pendrives e información audiovisual”, agregó Tapia al medio citado.



“Cuando nos dimos cuenta que se iban con el dinero, nosotros les impedimos la salida con otro auto, les pusimos un auto adelante. Luego ellos sacan armas de fuego, puertorriqueños y chilenos, y nos dicen que saquemos los autos o nos iban a disparar”, recordó el productor. Fuente diario libre

Archivado en:: NACIONALES