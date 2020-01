Besó en pleno juicio a ex que intentó matarla con 5 disparos: 'Lo perdoné porque lo amo'

Micheli Schlosser besa a Lisandro Rafael Posselt | Twitter @Gazeta do Sul

Micheli Schlosser, brasileña de 25 años que vive en Venâncio Aires, sorprendió a todos los presentes de la audiencia cuando exculpó a Lisandro Rafael Posselt

Esta increíble historia impactó a Brasil y ahora le está dando la vuelta al mundo, pues muchos se preguntan cómo una mujer puede perdonar a alguien que la intentó asesinar de esa manera tan cruel.El beso que escandalizó al país vecino ocurrió este martes 28 de enero, luego de 4 horas de juicio contra Rafael Posselt, de 28 años, que le propinó 5 disparos a la joven luego de una discusión en la calle, de los cuales dos impactaron en la cabeza, publica el medio local Alegrete Tudo.Al terminar, Micheli Schlosser pidió permiso al juez Pedro Rui da Fontoura Porto para abrazar y besar al acusado. “Yo lo provoqué. Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error”, dijo la mujer a los jurados, citada por Gazeta do Sul.El juez da Fontoura Porto y el jurado, al final, condenaron a solo 7 años de prisión a Posselt: 5 de ellos por intento de homicidio y 2 por posesión ilegal de arma. Pero según coinciden los 2 medios, la baja condena se debió a que la misma agredida, que sobrevivió de milagro, intercedió por él.“El hecho de que ella llegó no solo a la sesión plenaria, sino también a la audiencia de instrucción que tuvo lugar antes, y que quiere casarse con él, que quiere vivir el resto de su vida con un hombre que intentó matarla, sorprendió a todos”, dijo casi sin creerlo el juez da Fontoura Porto a Gazeta do Sul, comparando lo sucedido con el síndrome de Estocolmo.El mismo da Fontoura Porto explicó que el hombre le disparó a Micheli por la espalda y, además, que hoy está ilesa a pesar de que tiene todavía las balas dentro de su cabeza.“Hablaremos y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado”, dijo la joven al mismo medio luego del juicio.“Discutimos, lo provoqué mucho ese día y por eso disparó. Amenacé con denunciarlo a la policía por violación. Dije mucho sin pensar en ese día. Dije que lo denunciaría por asalto y otras cosas. Pero él nunca me agredió antes. No me quedo con un hombre que ataca”, finalizó Schlosser en el rotativo brasilero defendiendo al hombre que le disparó 5 veces. pulzo.com