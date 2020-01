Babyrotty recibe casa prometida por Mozart La Para, Jompéame y Plan Social

El Pregonero, Santo Domingo.-Dentro de su excepcional talento e inocencia el principal deseo del ganador de Dominicana’s Got Talent, Francisco Campusano mejor conocido como Babyrotty, era construirle una casa a sus progenitores y antes de lograr ese premio lo logró, meta que se cumplió este lunes cuando el artista urbano Mozart La Para junto a Jompéame le entregó su casa que fue amueblada por el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, PASP.

La felicidad y aquella sonrisa que refleja la seguridad y talento del jovencito, fue el retoque de la emoción para que este diera un fuerte abrazo a aquellos que hicieron posible este logro que narra siempre deseo disfrutarlo junto a su abuelita, que pese a que partió dice estar seguro que lo celebra en el cielo con los angelitos.

Con lágrimas de felicidad, su abuelo Rubén a quien el talentoso joven dedica cada una de sus actuaciones, dijo que la escasez, las limitaciones y aquella camita alojada en varios huacales ya son cosas del pasado gracias a Jompéame, Mozart La Para y a la directora del PASP, Iris Guaba, de quienes dijo merecen un reconocimiento especial.

“No sentimos muy emocionados y nos llena de gran satisfacción, primero ver la felicidad de este gran artista quien se ha robado el corazón de los dominicanos por su talento y segundo porque hoy nos honra ser parte junto a Mozart y Jompéame, de uno de sus principales deseos que es tener una casa digna, la cual hoy amueblamos completamente gracias a la confianza que ha depositado en nosotros nuestro presidente Danilo Medina, un hombre que se identifica con estas causas.” Sostuvo Iris Guaba.

La institución del gobierno dotó la vivienda del joven artista de un juego de muebles, comedor, un camarote, un box spring, nevera, lavadora, estufa de horno y tanque de gas, además de dos abanicos, juego de vajillas y otros enseres del hogar. Babyrotty recibió además sus raciones alimenticias.

El artista Urbano, Mozart La Para, fue quien primero en solidaridad visitó al joven junto a la fundación Jompéame, donde se comprometió a construirle una casa digna.

El nuevo hogar de Babyrotty y su familia, está ubicado en el sector San Miguel de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, en unos terrenos que también fueron gestionados por la fundación, la cual da respuesta a decenas de casos en todo el país.

La idea inicial era recaudar 180 mil pesos para cubrirles 1 año de alquiler en una vivienda y 2 camas, pero, al sumarse diversas personas e instituciones que se sensibilizaron con la causa mediante las redes sociales, el objetivo varió a la realidad que hoy vive el joven que impactó a todos con su historia y su voz desde su primera presentación en Dominicana’s Got Talent.

Fuente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: ENTRETENIMIENTO, NACIONALES