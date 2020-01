Asesinan a puñaladas a un dominicano en una salvaje pelea callejera en Boston

Informando y Educando enero 29, 2020 Internacionales Edit



NUEVA YORK._ En una salvaje pelea callejera escenificada por una jauría de adolescentes en la avenida Blue Hill en Boston el sábado en la tarde, fue asesinado de múltiples puñaladas el estudiante dominicano Yonan Guerrero (Yoninca) de 16 años de edad y su hermano de 13, no identificado, fue herido en la cabeza, el cuello y la espalda, pero sobrevivió al ataque y salió ayer lunes del hospital.



Un tercero involucrado en la pelea también resultó herido, pero su nombre tampoco fue revelado.



Guerrero, era parte del equipo de baloncesto de su escuela.

La policía dijo que un grupo de entre 10 a 12 revoltosos se enfrentaron después de las 4:00 de la tarde frente al edificio 575 de la referida avenida del sector Dorchester y el motivo de la pelea no ha sido establecido todavía por los investigadores.



La policía de Boston informó el domingo que Guerrero fue llevado a un hospital del área donde fue declarado muerto.



El comisionado de la uniformada, William Gross, quien estuvo en la escena el sábado por la noche, dijo que la pelea entre los dos grupos se intensificó rápidamente.





"Para el vecindario, no deberían tener que presenciar algo como esto", dijo Gross sobre el asesinato de Guerrero.



La policía recibió una llamada poco antes de las 5:00 de la tarde reportando que dos hombres habían sido apuñalados en el enfrentamiento.



Al comentar sobre los esfuerzos interminables de la ciudad para disminuir los ataques violentos como este, el comisionado Gross dijo que "trabajamos en la resolución de conflictos. Trabajamos en otras vías cuando se trata de la resolución de conflictos que no sea la violencia".



El Departamento de Policía de Boston está investigando activamente el incidente y pide la cooperación de los comunitarios para que ayuden a capturar a él o los responsables de la muerte de Yonan y las heridas a su hermano.



LOS PADRES

El lunes, los padres del estudiante asesinado, Yonan Guerrero (padre) y Gina de Guerrero, hablaron con medios locales en Nueva Inglaterra exigiendo que se haga justicia.

Dijeron que el adolescente era un buen hijo y que no merecía morir de esa forma.



“Queremos justicia, queremos que esos asesinos paguen porque fue mucho matar a Yoninca y darle todas esas puñaladas a ese niño”, imploró la madre.



El padre dijo que quiere que se haga justicia a su hijo y que la policía agarre a los delincuentes.



“Era un niño bueno, dedicado al estudio y que oía a su padre en todo”, dijo la señora de Guerrero.



El señor Guerrero informó que a su hijo menor le dieron de alta del hospital y se encuentra bien en su casa.

“Está estable y comiendo bien gracias a Dios”, agregó el papá.



Dijo que a Yonan lo mataron cuando trató de defender al hermano de un ataque de parte del grupo rival.



“Era un niño muy bueno que lo que hacía era que trabajaba en la empresa Tropical Food y estudiaba, eso era todo lo que hacía mi hijo”, agregó.



“¡Asesinos de un niño inocente, asesinos, y van a aparecer porque nada se puede esconder debajo del cielo, Dios es grande y Jehová de los ejércitos los va a sacar, asesinos!”, gritó la madre.



Los investigadores adelantaron que revisan los videos de varias cámaras de seguridad del área para tratar de identificar a él o los matadores del estudiante dominicano.



