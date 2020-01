Aplazan nuevamente audiencia preliminar contra Manuel Rodríguez Bonilla

Por segunda ocasión, la defensa del catedrático universitario Manuel Rodríguez Bonilla recusa a la juez interina de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde que conocería la audiencia preliminar por el caso de la muerte de Yasmín Valdez.

En el día de ayer, los abogados de la defensa recusaron a la magistrada Pura Mercedes López Cruz que conocería dicha audiencia, por lo que habrá que esperar una decisión de la Corte de Apelación de Santiago si acepta o no la solicitud, ya que la primera fue rechazada.

Se recuerda que mediante un documento público, se había denunciado el supuesto abuso de poder en contra de Rodríguez Bonilla, a quien se acusa de la muerte de su esposa Yasmín Valdez, un hecho ocurrido el 25 de mayo del año 2010.

De su lado, los familiares de la hoy occisa afirmaron que los abogados de Manuel Antonio Rodríguez Bonilla, tratan de dilatar y jugar al cansancio, pero que ellos no desmayarán hasta que se haga justicia, ya que la muerte de Yasmin Valdez no quedará impune. Por José Luis Fernández]

Archivado en:: VALVERDE