Alejandra Guzmán fue operada de emergencia por un proceso reactivo de cadera izquierda.

Trascendió la noticia que la cantante Alejandra Guzmán fue operada de emergencia el pasado 4 de enero sin que hasta ahora haya más detalles de la intervención.



La hija de Silvia Pinal se presentaría esta semana en la Feria de Moroleón por lo que tuvo que suspender su presentación debido a los cuidados que tiene que obedecer por parte de los médicos.



Guzmán Pinal tenía previsto ofrecer su concierto este sábado 11 de enero, pero en la cuenta de Facebook del Palenque Moroleón 2020 se publicó un mensaje que decía: “Se les informa que la señora (Alejandra Guzmán) fue operada de emergencia el sábado 4 de enero, por lo cual no está en condiciones de presentarse”.



Por su parte, la agencia BCIRE, que representa a Alejandra Guzmán, confirmó la intervención a la cantante, pero no dio más detalles de la naturaleza de la cirugía ni los motivos.



En el comunicado de prensa se indica:



“Referente a la salud de la artista Alejandra Guzmán, nos permitimos compartirles lo siguiente. Fue atendida el día 4 de enero del presente año, con carácter de urgencia por un proceso reactivo de cadera izquierda, motivo por el cual fue intervenida quirúrgicamente bajo anestesia general habiéndole practicado con éxito la resección y exéresis del tejido afectado, siendo dada de alta el mismo día, motivo por el cual deberá guardar absoluto reposo por una semana”



“Sobre la presentación programada el 11 de enero de 2020, en el palenque de Moroleón, Guanajuato, por esta causa de fuerza mayor, tuvo que ser suspendida, el artista lamenta profundamente no poderse presentar en esta ocasión”.



Fuente: [ + ]

