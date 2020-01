Actriz de ’Capitán América’ mató a su madre de una puñalada en Kansas

Mollie Maxine Fitzgerald, una directora y actriz de cine que apareció en la película “Captain America: The First Avenger”, apuñaló fatalmente a su madre en una casa en Kansas, dijo la policía.



Fitzgerald, quien interpretó a “Stark Girl” en la película de Marvel Studios en 2011, fue arrestada el martes por un cargo de asesinato en segundo grado en Olathe, donde su madre, Patricia “Tee” Fitzgerald, de 68 años, había sido encontrada muerta dentro de una casa el 20 de diciembre, informó Kansas City Star.



La occisa, nativa de Montgomery (Texas), fue declarada muerta en la residencia por una aparente herida de arma blanca, anunció la policía el martes.



“Una mujer blanca de 38 años, conocida por la víctima, fue contactada en la escena y trasladada a un hospital local con heridas leves”, dijo la policía. “Este caso sigue siendo investigado por el Departamento de Policía de Olathe”.



No se proporcionaron detalles adicionales sobre el presunto asesinato y un portavoz de la policía no respondió de inmediato un mensaje en busca de comentarios el miércoles.



La víctima estaba en el proceso de regresar al área de Kansas City después de vivir varias décadas en las afueras de Houston, dijo su hermano Gary Hunziker.



“Nos sorprendió”, comentó Hunziker sobre el crimen, sin dar más detalles. “No importa las circunstancias: la pérdida de una hermana es de lo que se trata”.



El perfil de IMDb de Mollie Fitzgerald la identifica como una directora de cine, productora y actriz que también apareció en una película de 2018 llamada “Trouble Is My Business” y “The Lawful Truth” en 2014.



Además, por “The Creeps” fue nominada en 2017 como directora de cortometraje en el Festival Internacional de Madrid y premiada en el WorldFest Houston.

