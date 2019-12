Se soltó Teodoro Reyes y manda a Alejandro Sanz a documentarse antes de hablar de Bachata

Santo Domingo, RD.- A propósito de las recientes declaraciones del cantautor Alejandro Sanz de que el único rey de la bachata es Juan Luís Guerra, hechas en su concierto de este fin de semana en Punta Cana, el cantante Teodoro Reyes aseguró este miércoles que Sanz no sabe de bachata, por lo que, a su juicio, de documentarse más sobre este género musical para poder hablar con propiedad.



El Cieguito Sabio argumentó que Alejandro Sanz no vive en este país, situación que lo lleva a desconocer los esfuerzos que han hecho muchos exponentes de la bachata para que este género se coloque en el gusto local e internacional.



“Por el hecho de hacer Bachata Rosa no le da la categoría de bachatero a Juan Luis Guerra, porque esa canción no es una bachata” aseguró Reyes en una entrevista para AN7.