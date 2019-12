La Revista Forbes en su edición Centroamérica y República Dominicana, destacó en su artículo “Lo más creativos de la región” a Romeo Santos, Rafael Solano, Nathalie Hazim, Juan Luis Guerra y al productor artístico Alberto Zayas.

“Romeo Santos es el exponente de la bachata con más conciertos multitudinarios y quien más fusiones ha hecho con ese ritmo característico de la republica dominicana”, cita Forbes en su artículo

En la entrevista realizada para la edición diciembre 2019 – enero 2020, “El Rey de la bachata” narra que hoy en día la creatividad le surge de diversas formas. En algunas ocasiones entra al estudio con una idea ya concebida y otras veces solo tiene deseo de componer y se encierra en el estudio que tiene en su casa.

Romeo, quien empezó a escribir canciones a los 13 años influenciados por exponentes dominicanos como Anthony Santos, Raulín Rodríguez y Frank Reyes, dijo que aunque tiene un gusto musical muy amplio, su corazón es bachatero.

El multipremiado artista recientemente rompió cuatro récord Guinness como el artista solista con más álbumes vendidos a fin de año en las listas de álbumes tropicales con “Formula: Vol. 1” en el 2012, “Formula: Vol. 2” en el 2014 y “Golden” en el 2017. Asimismo, obtuvo el artista solista con la mayor cantidad de álbumes número uno en la lista de fin de año de Billboard Tropical Albums (5) en el 2012, 2014, 2015, 2017 y 2018.

El astro de la bachata resaltó que aunque la creatividad es muy importante, existen otros elementos a tomar en cuenta: “La parte creativa es el motor de todo, nosotros los artistas también nos rodeamos de un montón de cosas que son importantes, como el mercadeo, la publicidad, tener carisma en el escenario, hay muchos factores, pero yo creo que en la creatividad es donde comienza todo”, expresó el artista a la revista y consideró que la imagen es un elemento que empuja al éxito a la carrera de un artista.

De igual modo, el exponente de origen dominicano dijo que ha hecho buenas inversiones y resaltó que es importante que los artistas no solo dependan de la música para que puedan dejarles un buen futuro a sus hijos.

En el artículo Romeo habla de sus orígenes y como comenzó con el grupo Aventura.

Otro dominicano que engalana esta edición de Forbes es el compositor Rafael Solano, quien hace 50 años escribió el tema “Por amor”, considerada la canción dominicana más internacional.

La revista resalta la creativa e inspiración del maestro Solano a la hora de componer. “En la creación se conjugan la experiencia y la influencia de los que otros han hecho, aunque uno no lo quiera aceptar, no es que uno copie a los demás, sino que es ir por el camino que nos han trazado”, dijo Solano.

El productor artístico Alberto Zayas es otro de los talentos locales que está incluido en la lista. Forbes señala los grandes espectáculos que ha creado Zayas y el reciente logro de “Un récord pal’ merengue”, realizado el pasado mes de noviembre con 440 parejas bailando merengue en la zona colonia y romper el record Guinness que ostentaba Rusia desde 2013.

Otros criollos en la selectiva lista son Juan Luis Guerra y Nathalie Hazim.