Pacha: Son 800 viajes ida y vuelta a RD, no aguanto más

Ramón Mercedes

NUEVA YORK.– El reconocido productor del programa televisivo “Pégate y Gana con el Pachá”, Frederick Martínez, manifestó que no aguanta más los viajes que por los últimos ocho años realiza semanalmente de Nueva York a la República Dominicana y viceversa.

No obstante, a pesar de que definió el trayecto como muy agotador, dice estar consciente de que el espacio es “alma y voz del pueblo; parte de su vida”. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

“Han sido 800 viajes (ida y vuelta) durante este tiempo. Somos contendor de ayudar a los más necesitados”, indicó El Pachá al ser entrevistado por este reportero.

Señaló que durante estos ocho años ha sido soporte de los más necesitados, regalando más de 10 mil neveras, 15 mil lavadoras y entregado más de 25 mil canastillas junto a las fundaciones de Cruz Jiminián, Ramón Álvarez, Doctor Oviedo, Ramón Álvarez, Richard Ortiz, Joselito Sport, Zila Ozuna, Alejandro Asmar, Juan Francisco Peña y la Importadora Otomi y su marca Danny Luz.

“Hemos patrocinado más de siete mil operaciones, enviado dos niños a Boston con un costo de 200 mil dólares, trasplantes de hígado, de riñones, reconstrucciones de veintenas de casas, compras de medicinas, agradeciéndole al presidente Danilo Medina por su ayuda”, dijo.

Añadió que labora por espacio de cuatro horas de lunes a viernes en la emisora neoyorkina “La Mega 97.9 FM”, y cuando le toca viajar a la RD está muy cansado, especificó.

Este sábado “Pégate y Gana”, ganador en tres ocasiones del “Soberano” celebrará su octavo aniversario con un gran evento en las afueras de Color Visión, canal matriz.

El evento estará dedicado a los peloteros Robinsón Canó y Nelson Cruz. Asimismo, al candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, quien recibirá la “Estrella por Siempre”.

Como cada año El Pachá entregará canastas navideñas a los primeros cinco mil asistentes al evento en vivo. Habrá electrométricos y una gran cartelera artística con los máximos exponentes de bachata, merengue, salsa y música urbana.

“Si llego a dejar los viajes desde NY a RD, mi norte continuará siendo las ayudas sociales y sano entretenimiento a los dominicanos”, acotó.

El programa se transmite para Estados Unidos vía satélite por Televisión Dominicana, de 12:00 a 4:00 de la tarde, para los Estados Unidos, por YouTube y Cachicha para todas las redes sociales.

Fuente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: ENTRETENIMIENTO, NACIONALES