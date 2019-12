Ramón Ferrer será el árbitro de home plate en juego de Águilas y Toros

Santo Domingo, RD.- El árbitro Ramón Ferrer, objeto de agrias críticas por los jugadores de Águilas Cibaeñas en el partido de anoche frente a Tigres del Licey, estará hoy en el home plate en el partido que los aguiluchos jugarán contra Toros del Este.

Ferrer, único árbitro dominicano con experiencia en Grandes Ligas, estuvo ayer en la primera base en el partido que Aguilas Cibaeñas perdieron con marcador de 5-6 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La Liga Dominicana de Beisbol informó esta tarde que los árbitros para el partido serán Ferrer en el plato; Edward Pinales, en primera base; Nelson de la Cruz, en tercera base y Juan Díaz, como SV.

Hoy la Lidom informó que citó a los peloteros Rangel Ravelo, Yusneky Maya y Jonathan Villar (jugador reserva) a comparecer el próximo jueves 2 de enero del año 2020 en horas del mediodía, para ser oídos en relación a comentarios divulgados en sus redes sociales sobre los árbitros durante el juego ante los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya.

En un comunicado de prensa, la Lidom dijo que también ha sido citado al administrador de la cuenta oficial de redes sociales de Águilas Cibaeñas (@aguilasbbc), quien “había incurrido en la práctica de hacerse eco y avalar los comentarios de los jugadores antes mencionados”.

Rangel Ravelo, uno de los principales hombres a la ofensiva de los aguiluchos, fue el más duro en sus comentarios y los dirigió completamente contra Ramón Ferrer. “Con todo respeto que se merece la Liga Dominicana, deberían de invertir dinero en sus arbitros porque no están al nivel de la Liga, sin ofender a nadie. Y otra cosa, yo no sé quién es el encargado de la revisión porque sinceramente necesita ir al oculista, esto es una liga profesional no una liga de verano y a esos arbitros grandesliguitas que no sirven para un co** les digo que los peloteros somos nosotros. La gente viene a vernos es a nosotros, no a ellos para que estén echándose juego en sus espaldas, co**”.

“Fue Ramón el asesino jajajaja, el más malo de la liga meno y ahora porque estuvo dos días en Grandes Ligas porque se enfermó un árbitro por el virus de la gripe se cree caballo jajajaja”, escribió en su Instagram.

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Fuente: [ + ]

Archivado en:: DEPORTES