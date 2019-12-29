NOTA INFORMATIVA DE VALVERDE
LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA D.C CON SEDE EN MAO' LLEVÓ A CABO UNA RUEDA DE PRENSA EN LA OFICINA DEL DIRECTOR REGIONAL PEDRO TORRES MARTES,A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ACOMPAÑADO DE OFICIALES , ASI COMO ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS Y VOLUNTARIOS,PARA DE ESA MANERA INICIAR LAS LABORES DE PREVENCIÓN EN LOS LUGARES A CUBRIR,Y DE MANERA CENTRAL DESDE EL CENTRO DE MANDO DESDE DONDE SE COORDINAN LAS ACCIONES DE SAISTENCIAS ,EN DONDE ESTARÁ LA AMBULANCIA Y VEHICULOS AMIGOS DE LA INSTITUCIÓN .
ESPERAMOS MINIMIZAR LAS CIFRAS DEL AÑO PASADO.
* ESTAMOS LISTOS PARA SERVIR.*
INFORMA PEDRO TORRES MARTINEZ,DIRECTOR REG.D.C
Fuente: [Por:Quiro Gómez ]
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