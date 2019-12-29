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NOTA INFORMATIVA DE VALVERDE

DEMAOSOY.COM - NOTICIAS | lunes, diciembre 30, 2019 | 0 Comments




LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA D.C CON SEDE EN MAO' LLEVÓ A CABO UNA RUEDA DE PRENSA EN LA OFICINA DEL DIRECTOR REGIONAL PEDRO TORRES MARTES,A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ACOMPAÑADO DE OFICIALES , ASI COMO ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS Y VOLUNTARIOS,PARA DE ESA MANERA INICIAR LAS LABORES DE PREVENCIÓN EN LOS LUGARES A CUBRIR,Y DE MANERA CENTRAL DESDE EL CENTRO DE MANDO DESDE DONDE SE COORDINAN LAS ACCIONES DE SAISTENCIAS ,EN DONDE ESTARÁ LA AMBULANCIA  Y VEHICULOS AMIGOS DE LA INSTITUCIÓN .
ESPERAMOS MINIMIZAR LAS CIFRAS DEL AÑO PASADO.
* ESTAMOS LISTOS PARA SERVIR.*

INFORMA PEDRO TORRES MARTINEZ,DIRECTOR REG.D.C



Fuente: [Por:Quiro Gómez ]
SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .


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