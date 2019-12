Romeo Santos; Mi papá y mis dos tíos

Romeo Santos valoró que El Mayimbe es su papá, mientras que Luis y Raulín son sus tíos.

Ante esta buena noticia con respecto a la bachata, estoy viendo diversas opiniones de personas que no tienen la más mínima idea de lo que es la verdadera bachata, sus orígenes, su impacto en momentos sumamente importantes, determinantes y cruciales para su real desarrollo y evolución global hoy en día.

Debemos entender las realidades, que están ahí latentes he invariables; aunque el género fue creado por grandes estrellas sumamente importantes, pues “SI NO NACE NO HAY NADA”; DESPUÉS DE AHÍ, DEL TRABAJO DE LOS VIEJOS ROBLES DE LA BACHATA, hay que reconocer que el motor real que dio paso a la bachata para que esta se desarrollara de manera firme y contundente a nivel general, fue propiciado por el maestro LUIS VARGAS (con el aporte de sus grandes éxitos que marcaron toda una época), “BLAS DURAN Y SUS PELUCHES” aportando bastante en su estilo al hacer bachata y merengue de cuerda, luego un servidor ANTHONY SANTOS, da el paso a la sonada a nivel general (radio FM) y lugares donde nuestra clase social la tenían reprimida, a lo cual años más tarde.

RAULIN RODRIGUEZ le dio un repunte de importancia capital a ese estilo que se le puede llamar clasificación “A”, apto para todo público o toda la familia; a partir de ahí es que entonces continúa el bombardeo de grandes estrellas que se encargaron como discípulos de fomentar y expandir nuestro género, como son: Frank Reyes, Joe Veras, Yoskar Sarante, Kiko Rodríguez , Luis Miguel del amargue ,Teodoro Reyes, El Chaval, Zacarías Ferreira, Elvis Martínez , entre otros; sin dejar de citar el protagónico papel jugado por Romeo Santos para expandir nuestro genero en todo el mundo, seguido años más tarde por Prince Royce.

OJO estoy hablando de la verdadera “BACHATA y “ BACHATEROS”. Y como en la pelota “LOS NÚMERO ESTÁN AHÍ” ellos hablan por sí solos..

