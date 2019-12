La política compai!. Víctor Díaz Rúa acusa a Ángel Acosta de pedirle en Obras Públicas y este dice que el ex ministro le pidió que apoyara a Hipólito

Durante una discusión en una entrevista telefónica en el programa radial El Sol de La Tarde, Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, acusó al comunicador y político Ángel Acosta, de “pedirle mientras era ministro”, razón por la cual entiende que en la actualidad este no tiene empatía con él.



“No cambie tanto, sigue una línea, no te vayas con el poder…, no me hagas hablar que no te conviene…, tengo testigos de cuando tu ibas a mi oficina a pedirme…, tú me vivías pidiendo en Obras Públicas y por eso no quieres saber de mí”, le dijo Díaz Rúa



“Pero yo no me fui con el poder cuando tú me pediste que apoyara a Hipólito, yo no me fui con el poder cuando tú me pediste que acompañara a Leonel Fernández y que no me juramentara en el PRD”, contestó Acosta, al tiempo que pidió llamar al supuesto testigo que tiene Díaz Rúa para que corroborara o refutara sus acusaciones.



Esta discusión se produjo durante una entrevista radial a Díaz Rúa, a propósito de que se informara que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia envió a un tribunal ordinario a cinco acusados del caso Odebrecht, incluyendo al ex ministro de Obras Públicas.



Los demás enviados fueron Ángel Rondón, Roberto Rodríguez, Andrés Bautista y Conrado Pittaluga.



En el caso del senador Tommy Galán, fue enviado a la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

Archivado en:: POLITICA