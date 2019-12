La especial Nochebuena que vivió Juliana en medio de su lucha contra el cáncer de mama

La merenguera Juliana O’Neal celebró la Nochebuena y Navidad de una buena manera.La intérprete que lucha contra el cáncer de mama compartió con sus seguidores una sesión de fotos navideñas junto a su familia, deseando lo mejor en estas fiestas, y de paso informó que sigue mejorando.En un mensaje que escribió en Instagram este 24 de diciembre para acompañar las instantáneas donde luce sonriente, detalló que los médicos le dieron luz verde para comer de todo, claro, con moderación. Incluso, puede tomar al menos una copa de vino.Otra novedad es que su cabello sigue creciendo y lo ha mostrado al público.“Agradecida de Dios y pidiendo que ponga el pan en la mesa de todos”, agregó Juliana, recibiendo de inmediato muchos mensajes de bendiciones y fortaleza. “Qué satisfacción tan grande verte así de bien. Disfruta mucho de este día”, fue el mensaje de la cuenta @lauletrd.“Hermoso mi guerrera, que Dios siga derramando miles de bendiciones en ti. Feliz Navidad”, le expresaron sus seguidores que la denominan una guerrera por enfrentar con optimismo esta enfermedad.A continuación el mensaje íntegro de Juliana:“Esta nochebuena será muy especial para mí (que soy comelona y pico) porque ya tengo luz verde para comer DE TODO, por supuesto, con moderación y hasta una copita de vino para brindar! (Solamente una… no pienso abusar) Yo estoy loca por un pedazo de pastelón de plátano maduro. El año pasado no pude degustarlo. Agradecida de Dios y pidiendo que ponga el pan en la mesa de todos.¡En fin! Feliz Nochebuena. (El caption no tiene relación con la foto. Solo quería que vieran parte de nuestras fotos navideñas gracias a @fotodavitte -les seguiré posteando más adelante-). ¿Cuál es tu plato favorito de los que tradicionalmente conforman la cena de nochebuena?.#family #familyportrait #xmass #xmass2019 #photoshoot #familyphotography #familyphotos #christmas #christmas2019 #alliwantforchristmasisyou #nochebuena #nochebuena2019”.