Joven se suicida ahorcándose en la comunidad del Llano

El llano, Baní.- Una jovencita de 19 años de edad, la cual vivía sola en calle 2 del sector La Ñis de la comunidad del Llano Bani, fue encontrada por su padre colgando en el medio de la sala referido sector.



La jovencita respondía al nombre de Yoskasty Nallely Arias Mateo, de 19 años de edad.



La joven presenta según el diagnóstico médico legista, asfixia mecánica por ahorcamiento en suspensión incompleta. No presenta signos de lucha y de violencia. Así lo confirmó el médico forense Dr. Walter López, en compañía de la magistrada Berquis Arias, Gaudy Castillo, varios agentes de la policía científica, DICRIM, y de la policía preventiva.



El cadavér de la joven fue entregado a sus familiares debido que no presenta ningún tipo de signos de violencia y se trata de un suicidio.



Fuente : Guaroa Andújar Fuente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: NACIONALES