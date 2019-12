Jonathan Villar: “los home runs se dan, no se regalan”

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





Jonathan Villar se unió a través de las redes sociales a los reclamos sobre el arbitraje iniciados por sus compañeros de las Águilas Cibaeñas Yunesky Maya y Rangel Ravelo.Villar, quien no está jugando beisbol con los aguiluchos, colgó en su cuenta oficial de Instagram un video del cuadrangular de tres carreras de Carlos Gómez, con el mensaje de “los home run se dan de esta manera, no regalándolo como otros”, haciendo alusión al jonrón de Sócrates Brito.El jardinero derecho del equipo azul conectó un home run que parecía ser foul, pero que fue finalmente ratificado como cuadrangular por los árbitros, tras revisar la repetición del batazo, causando múltiples quejas de la escuadra cibaeña.En tanto que Juan Carlos Pérez, capitán de las Águilas, comentó en el post de Villar advirtiéndole que podría ser suspendido por la Lidom, como consecuencia de su crítica.“Cuidao’ si te suspenden, seguro me suspenden por este comentario por eso estoy bajo perfil, me tienen en la mira, soy el ojo del huracán”, reza el mensaje.Fuente: [ + ]

Archivado en:: DEPORTES