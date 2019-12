Santo Domingo.- En una entrevista para las Exclusivas de José Peguero, el guitarrista de Romeo Santos, Wilmore Franco, narró la ocasión en la que el “Grupo Aventura” viajó hasta Dubai para una presentación exclusiva en la que llovieron las papeletas de $100 dólares. “Bimbo” como es conocido, relató que todo ocurrió meses después de la caída de las Torres Gemelas, un jeque árabe se interesó por llevar hasta los Emiratos Árabes Unidos a la agrupación bachatera pagando la suma de 200 mil dólares para una fiesta privada en la que había menos de treinta personas. “Estábamos contentos y asustados y dijimos vamos con Dios, al llegar allá nos dijeron que no podíamos tomar fotos, por eso es que hay pocas fotos de eso. LLegamos a la fiesta, parecía como un mini Altos de Chavón, había como unos 15 hombres, entre esos quince hombres eran japoneses, rusos y árabes y habían unas 25 mujeres, mujeres de ellos porque era un cumpleaños. Puede leer: Bulova no ha podido pagar el colegio de sus hijos, pero presume su Rolex de 40 mil dólares Comenzamos a cantar obsesión porque para eso fue que ellos nos contrataron y se para uno de los jeques árabes y saca un bollo de dinero así… se sienta y se para un japonés y hace lo mismo, una competencia, Romeo que le cae el dinero ahí se baja y dice muchachos son de 100 y ahí comenzó todo el mundo a tomar dinero y ahí se volvió un party de verdad ” El músico dijo que tuvieron que cantar más de 20 veces el tema “Obsesión ” y “La bamba”, pero contrario a lo que se había comentado, no recibieron amenaza alguna en caso de que se negaran a continuar. Comentando que pudo recoger del suelo más o menos 1,500 dólares. Franco reveló que en los inicios del Grupo Aventura tuvieron que pelar en bares de Nueva York debido a que otras agrupaciones bachateras enviaban personas a para agredirlos y lanzarle objetos y hielo al escenario. “Mucha gente decía que esa música era para pájaros, pero después todo cambió” Puede leer: Mozart La Para responde a la controversia con Dalisa y Alexandra por su hija Bimbo comenzó desde cero con Aventura, cuando incluso el grupo no tenía ese nombre, sino que se manejaban como los “teenagers”, allí se encargaba de tocar la batería eléctrica, y años después pasó hasta la guitarra, recreando en la conversación para Las Exclusivas de José Peguero el momento en que Romeo Santos le propone formar parte de su grupo. Bimbo comenzó desde cero con Aventura, cuando incluso el grupo no tenía ese nombre, sino que se manejaban como los “teenagers”, allí se encargaba de tocar la batería eléctrica, y años después pasó hasta la guitarra, recreando en la conversación para Las Exclusivas de José Peguero el momento en que Romeo Santos le propone formar parte de su grupo. El guitarrista que no pretende separarse de Romeo por lealtad planea lanzar el 25 de diciembre una producción musical de temas populares en inglés adaptados en bachata y en el que logró la participación de Eddy Herrera, Alex Matos, Ala Jaza, Mark B, Vakeró, José Manuel el sultán, entre otros.