Guillermo Moreno pasa balance al 2019 y exclama: ¡A Dios que reparta suerte!

Calificó el 2019 como “funesto” para la independencia de la justicia dominicana

El candidato presidencial por Alianza País, Guillermo Moreno, presentó este lunes un análisis del balance de año en materia de endeudamiento público, Poder Judicial, educación, corrupción y proceso electoral, renglones en los cuales dijo que no hubo resultados alentadores.

A través de un comunicado, Guillermo Moreno exclamó: “A Dios que reparta suerte para los procesos de 2020” debido, afirmó, al nivel de cuestionamiento del organismo electoral.

En materia de endeudamiento público, consideró el siglo XXI como el del acelerado proceso de hipoteca del país. “Este año la deuda alcanzó el 50.57 del PIB… mal contados, la carrera de préstamos ha seguido: agosto se aprueba $11,680 millones; octubre US$300 millones; noviembre US$90 millones; este mes RD$1,200 millones para doble sueldo a empleados públicos, y cerramos con la aprobación de la ley para emisión de bonos por US$4,600 millones para financiar el presupuesto de 2020. ¡Que siga la fiesta!”.

Calificó el 2019 como “funesto” para la independencia de la justicia dominicana, puesto que, afirmó, fue el año en el que el presidente Danilo Medina “logró consolidar su Poder Judicial”.

“El Consejo Nacional de la Magistratura excluye de la Suprema Corte de Justicia -SCJ- a Miriam Germán, tras una persecución calumniosa por su criterio independiente por parte del procurador general, y eligen como presidente a Henry Molina, un miembro del Comité Central y activista del peledé”, añadió.

En materia educativa, Moreno señaló los resultados en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional (PISA) “como la evidencia del fracaso” de los gobiernos del peledé en garantizar una educación de calidad tras siete años de su inversión del 4 % del PIB.

“En la lucha contra la corrupción, la ciudadanía parece estar condenada al suplicio al que fue sometido Sísifo en la mitología griega: tener que empujar perpetuamente una enorme roca, montaña arriba, y cada vez que avanzaba esta se desprendía a su punto de origen, para volver a empezar”, expresó Guillermo Moreno refiriéndose a la declinación del expediente Odebrecht por la SCJ a la jurisdicción ordinaria.

Aseguró que la decisión fue un beneficio para los acusados “porque les posibilita mejores escenarios para su defensa, y a Danilo Medina ya que, sin importar como falle el tribunal, evita el ruido en medio de una contienda electoral”.

En el aspecto electoral, Moreno consideró el 2019 como el año de la esperanza perdida para el pleno de la Junta Central Electoral (JCE), ya que, a su juicio, estando facultado para hacerlo, no detuvo la campaña a destiempo, “no sancionó evidencias de uso de recursos públicos por parte del candidato oficialista, incumplió con la auditoría a los equipos de las primarias y no ha podido cumplir con la auditoría forense”.

Moreno reseñó el caso de César el Abusador como “la mayor evidencia del año de los vínculos entre el narcotráfico y sectores oficiales”, agregando que no es casualidad que no haya sido capturado por las autoridades dominicanas.

“Apresado en Colombia y extraditado a USA es clara admisión de que aquí no hay Ministerio Público para investigarle, ni abundan jueces para condenarle, ni cárcel para encerrarle”, finalizó.