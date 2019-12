En estado delicado una jóven tras recibir varios disparos de parte de su ex-pareja en Borojoy, Moca

Se trata de Eucaris Martinez de 19 años quien recibió dos disparos por parte de su ex pareja solo identificado como Chewi Santos, quien labora como barbero en una peluqueria de la comunidad Borojoy, Moca donde ocurrió el hecho.

La víctima fue trasladada de emergencia al centro hospitalario Cemeli del municipio Licey al medio, de donde fue referida a la uníon médica por la gravedad de las heridas.

Tan pronto cometió el hecho el agresor de dio a la fuga por lo que se activa su localización.

PROVINCIALES